白宮前國安顧問波頓（John Bolton）新書揭露美國總統川普與多國元首的私下互動與盤算，甚至爆料川普承諾土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），會找自己人「處理」美檢調查土國國營銀行一案，對此，土耳其火冒三丈，痛批波頓「誤導」、「操弄」。

白宮前國安顧問波頓新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened）內容勁爆。

路透社報導，前白宮國安顧問波頓新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened）23日上架，波頓在書中披露，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室（office of U.S. Attorney for the Southern District of New York）針對土耳其國營銀行土耳其人民銀行（Halkbank）違反伊朗制裁案展開調查，土耳其總統艾爾段曾就此案向川普遞交備忘錄，強調土耳其人民銀行「無罪」。

波頓更描述，川普在收到備忘錄後，向艾爾段表示，「會好好處理此事」，強調現在南區聯邦檢察官辦公室都是「歐巴馬的人馬」，「當換上自己的人後，這個問題就會解決。」

針對波頓新書中的爆料內容，土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）昨（24）日在推特上開砲，批評波頓新書「誤導、片面呈現、操弄艾爾段和川普的對話」，稱兩國元首付出很大努力修補兩國關係，稱讚川普比前幾任美國總統付諸更多行動傾聽北約盟友。

波頓新書內容砲火四射，在多國掀起波瀾，不只土耳其，新書中更形容南韓總統文在寅為了面子問題，硬要出席川普與北韓最高領導人金正恩去年6月在板門店的會面，遭青瓦台回擊「扭曲事實」。

(中時電子報)