白宮前國安顧問波頓(John Bolton)新書揭露美國總統川普與多國元首的私下互動與盤算,甚至爆料川普承諾土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan),會找自己人「處理」美檢調查土國國營銀行一案,對此,土耳其火冒三丈,痛批波頓「誤導」、「操弄」。

白宮前國安顧問波頓新書《事發機要室:白宮回憶錄》(The Room Where it Happened)內容勁爆。

路透社報導,前白宮國安顧問波頓新書《事發機要室:白宮回憶錄》(The Room Where it Happened)23日上架,波頓在書中披露,美國紐約南區聯邦檢察官辦公室(office of U.S. Attorney for the Southern District of New York)針對土耳其國營銀行土耳其人民銀行(Halkbank)違反伊朗制裁案展開調查,土耳其總統艾爾段曾就此案向川普遞交備忘錄,強調土耳其人民銀行「無罪」。

波頓更描述,川普在收到備忘錄後,向艾爾段表示,「會好好處理此事」,強調現在南區聯邦檢察官辦公室都是「歐巴馬的人馬」,「當換上自己的人後,這個問題就會解決。」

針對波頓新書中的爆料內容,土耳其總統府通訊署署長阿爾通(Fahrettin Altun)昨(24)日在推特上開砲,批評波頓新書「誤導、片面呈現、操弄艾爾段和川普的對話」,稱兩國元首付出很大努力修補兩國關係,稱讚川普比前幾任美國總統付諸更多行動傾聽北約盟友。

波頓新書內容砲火四射,在多國掀起波瀾,不只土耳其,新書中更形容南韓總統文在寅為了面子問題,硬要出席川普與北韓最高領導人金正恩去年6月在板門店的會面,遭青瓦台回擊「扭曲事實」。

(中時電子報)