端午連假首日，全大陸鐵路迎來出遊高峰。據大陸國鐵集團25日消息指出，，預計發送旅客760萬人次，鐵路部門增加運力投放，加開旅客列車384列，共開行旅客列車7,345列。

澎湃新聞報導，大陸各地鐵路部門在落實防疫各項措施的基礎上，動態調整節日運輸能力，推出多種特色服務。北京局集團公司嚴格做好車站通風設備維護、增加消毒頻率、出京旅客登車前核酸檢測證明查驗等防疫措施。

鄭州局集團公司加開往返鄭州、洛陽、三門峽等城市的多趟「中原快車至古都夜八點」號動車組列車，旅客假日短程遊有更多選擇。西安局集團公司加開西安至峨眉山、漢中、延安等方向的旅客列車146趟。

此外，濟南局集團公司增設濱州高鐵無軌站，開通濱州至濟南三大火車站和淄博地區高鐵站定制專線，旅客在濱州汽車總站、市政服務中心等購票，在無軌站乘車直達高鐵站。

上海局集團公司在熱門方向增開81列旅客列車，安排269列動車組列車重聯運行。成都局集團公司則在成渝高鐵、成綿樂客專、渝萬高鐵等線路加開動車組列車82列。

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