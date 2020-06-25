大陸國家網信辦發佈公告稱，對總部設於北京的《新京報》進行網路禁言處分，關閉其微博、微信等社群媒體帳號，原因是該報所製作的欄目《我們視頻》因在新冠疫情報導中存在導向錯誤問題，擾亂網路資訊傳播秩序。

據大陸國務院網路信息辦公室在其微信公號「網信中國」發佈公告稱，有網民近日舉報《新京報》旗下微博帳號「新京報我們視頻」，在部分報導尤其是涉北京疫情報導中存在導向錯誤、斷章取義、混淆視聽等問題，嚴重擾亂網路資訊傳播秩序，社會影響惡劣。

公告指出，為切實規範網上傳播秩序，保障涉疫情報導正確導向，大陸國家網信辦指導北京市網信辦，責令新浪微博依規依約對「新京報我們視頻」禁言處置。

公告引述大陸國家網信辦有關業務局負責人表示，在抗疫特殊時期，網站平台更應嚴格履行企業主體責任和社會責任。特別是新聞媒體等機構在其他網站平台上運營的各類帳號，更要加強資訊內容的審核把關。

公告強調，對於履行主體責任不力，存在違反有關互聯網資訊內容管理法律法規規章行為的，網信部門將依法查處。「同時，歡迎廣大網民、媒體和社會各界積極參與，向網站平台和有關部門舉報相關問題，共同維護網上資訊傳播秩序，營造清朗網路空間。」

《新京報》原社長、北京市文化投資發展集團有限責任公司前總經理戴自更，今年也被被指控違反「政治紀律」和「政治規矩」，並且「在黨的宣傳工作中，不正確履行職責，造成不良影響」，遭開除中共黨籍和公職。

(中時電子報)