高雄市長補選投票將於8月15日舉行，此次登記參選補選候選人共3人，分別是民眾黨推薦的吳益政、民進黨推薦的陳其邁，以及國民黨推薦的李眉蓁，中選會將於7月10日召開委員會議審定候選人名單。而台北市副市長黃珊珊25日則是在臉書PO出與吳益政的合照，表示自己和吳益政二十年來就像兄妹，常常半夜打電話相互加油打氣，「雖然短短兩個多月就要投票，但他已經準備了二十年」。

黃珊珊在臉書寫下，吳益政一直在自己的崗位上盡本分、認真努力的完成選民的付託，連任五屆議員，非藍非綠在高雄市其實很辛苦，但是他堅持理想，二十年來對永續城市的信念堅持不懈，「我相信吳益政，他是最好的市長人選。」

黃珊珊也提到，跟吳益政兩人常常半夜打電話相互加油打氣，「他到台北找我，我去高雄找他，他講的都是城市治理和永續發展，像個傳道者，每次都令我深深感動！」另外，她也說，自己在這兩周處理很多民眾陳情抗議、雙連公園攤販問題、關渡平原納管問題、松榮公園綠地問題，接觸到很多民眾與議員，還有很多團體與專家學者，能感同身受，政策要執行前應該要好好跟利益相關的市民說明與溝通，溝通不足，就會產生很大的誤會。

最後，黃珊珊說，常常告訴自己，為政之道，心存百姓耐煩而已，「每天都有新問題，面對問題解決問題，因為時間不等人，稍縱即逝，做好自己的本分，對得起良心與百姓，自然就無所畏懼！！！」

(中時電子報)