雲科大得獎作品《有絡》。（雲科大提供／許素惠雲林傳真）

雲科大得獎作品《TOGOther- 無障礙行動載具》。（雲科大提供／許素惠雲林傳真）

國立雲林科技大學囊括今年2020金點新秀設計獎3個獎，以八家將文化為發想的《巡履》獲工藝設計類獎；《有絡》為絲瓜農產創作出附加價值，榮獲循環設計特別獎；》TOGOther- 無障礙行動載具》關注身心障族行的便利，獲廠商贊助特別獎。

今年共64校138系、5856件作品參賽，最後選出100件得獎作品，競爭相當激烈，此外，雲科大師生《Aeropet寵物航空友善共乘艙》作品，也榮獲與三陽工業、浩漢產品設計等公司的產學合作計畫。

視傳系學生林昀昇、李承翰、黃瑋宏創作《巡履》，認為八家將文化一直是台灣重要的文化及意象之一，台灣的八家將保留著最完整的體系及傳統，發展出各地區或流派的多樣及差異，無論在臉譜、服裝或者動作設計上都非常具藝術價值。現下對於八家將的忽視及惡意，讓他們深深思考如何讓這如此美麗、精緻且具歷史脈絡卻遭誤解的文化可以被看見且傳承下去。

視傳系林慧敏、姜依萌的《有絡》作品以設計翻轉農產附屬品創造新的價值為出發點，與斗六市三光里合作，將該地盛產作物翠玉絲瓜衍生的絲瓜絡，透過設計提升其價值，開發出100％植物纖維具粗細雙面功能的廚房菜瓜布。

工設系潘妤亭、吳亞政共同創作《TOGOther- 無障礙行動載具》，設計一款能安裝在現有輪椅上的電動載具，便於拆卸的特性能自由在室內戶外間活動，並依照身障者身體功能所處的階段，來因應不同使用需求，提供自主行動、照護者共同使用及個人通勤代步，以現代感造型及多族群通用讓輔具去標籤化，摒除輔具是給弱勢族群使用的聯想。

(中時 )