高雄市民近期發起的公民罷免活動，連署罷免時力高市議員黃捷，除了中山西路的罷免總部、工協街和體育路的簡易連署點，這兩天也已找到第4個連署點，就位在中崙街上。且據罷免總部發言人徐尚賢透露，目前連署份數已突破2.2萬份。

據臉書粉專「罷免黃捷」今公布的罷免連署點，除了罷免總部，第3處簡易連署點，就設在鳳山區中崙路上某間洗衣店的門口，週一到週六，代收連署書時間從上午10點到晚上9點止，並強調幾個連署點「端午連假不休息」，並重申要「光復鳳山，發揚民主」。罷免總部發言人也透過Line回應表示，目前連署份數累積已突破2.2萬份。

對於罷免案，黃捷22日在臉書回應，「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的」，而黃捷也在昨天的臉書直播影片中透露，她昨天才經過，「罷免總部花了很多錢在做罷免小物，而且罷免小物超可愛，我的粉絲都說蠻想去拿、蠻精美的」。

【罷免黃捷】(高雄市鳳山區) 6處連署站

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★罷免總部：中山西路331號 (07)740-5845

*服務時間：(每天) 09:00~20:00

★韓舍：建國路三段249號 (韓舍)

*服務時間：(每天) 09:00~23:00

★時尚洗衣店騎樓：中崙路586號

*服務時間：(星期一~六) 10:00~21:00

*簡易連署點：

★鳳凌廣場：鳳山區體育路10號

*服務時間：(每天) 17:00~19:30

★鳳山工協共同市場(2連署點)：鳳山區工協街1號

*服務時間：(每天) 09:00~11:30

(中時電子報)