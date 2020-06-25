港股上市的吉利汽車加速推動在科創板上市的計劃。吉利汽車24日晚間公布，董事會進一步批准建議人民幣股份發行、特別授權及相關事項，但需取決並受限於除其他事項外，市場狀況、股東於股東特別大會的批准及取得必要的監管批准。

澎湃新聞報導，此前，吉利汽車於17日發布公告稱，董事會批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議。

吉利汽車公告顯示，建議人民幣股份發行的所得款項建議用途包括，所得款項約40％投向新車款產品研發項目，15％投向新能源、車聯網、智慧駕駛等前瞻性技術研發項目，30％用於補充營運資金及一般企業用途，以改善該集團的財務及現金流狀況。

吉利汽車於2005年登陸港交所。經過多年發展，吉利汽車目前已經是陸產自主品牌中的領頭羊。據吉利汽車產銷快報顯示，該公司5月汽車銷量為10.88萬輛，年增約20％。1至5月總銷量為42.03萬輛，年減25％。

吉利汽車17日表示，打通境內A股的資本市場融資管道，有利於進一步多元化融資方式、優化資本結構，有效提升公司資金實力，補充公司未來布局「新四化」等戰略發展所需資金。在A股和香港同時上市，有利於更好地利用嫁接國際和國內兩個市場資源，幫助吉利科技轉型與未來長期發展。

(工商 )