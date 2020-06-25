新冠肺炎疫情持續在全球延燒，日本累計確診人數飆破1.8萬例，造成境內至少982人喪命，雖然首相安倍晉三於5月25日宣布全面解除緊急狀態，但國內疫情並沒有想像中的緩和，這1個月內爆出27起群聚感染，全國新增了1379例確診，其中有748人來自東京都，是日本境內疫情最為嚴重的地區。

根據《讀賣新聞》報導，包括東北、九州等17個地區，解封後並未出現新的確診病例，另外21個地區則是維持在個位數，然而大型都市的疫情不斷升溫，東京都新增748例、福岡縣新增176例、北海道新增156例、神奈川則新增106例，光是這4個地區，確診人數就佔了全日本80%。

解封後至今已有1個月，東京、北海道等5個地區，在此期間就出現了27起群聚感染，其中13起出現在東京，大部分發生在親友聚會、公關店或是「夜間歡場」等場所，東京都於25日新增48例確診，目前累計5943例。這也使得各界憂心忡忡，向政府喊話要嚴守防疫措施，不能因解封就輕忽。

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(中時電子報)