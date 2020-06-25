台南大內走馬瀨農場端午連假推出名字有愛、文、芒、果其中一字就免費入園，名字有愛文兩字送芒果一箱活動，遊客開心領芒果一箱。（台南走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

端午連假首日，可能天氣過於炎熱，台南山區景點未見車潮，白河、玉井山區車流順暢，關子嶺、虎頭埤、走馬瀨農場遊客數正常，台南市警察局玉井分局交通組長邱士力表示，台84線、台3線交通還算順暢，傍晚會繼續疏導可能出現的出遊回家車潮。

白河警分局副分局長李宗憲表示，白河分局將轄區台1線省道、市道172線列為交通疏運重點，每天至少出動30名警力因應，從上午8點迄今，關子嶺沿線停車位約僅停了7至8分滿，反比平常假日遊客還少，也未見車流回堵。

新化虎頭埤風景區雖然推出端午節遊湖優惠，但到中午只有近千人入園，下午遊客才陸續增加。大內走馬瀨農場端午連假搭台南國際芒果節活動，推出名字有愛、文、芒、果其中一字就免費入園，名字有愛文兩字送芒果一箱活動，到下午也吸引上千人去遊玩，不過，台84線、台3線交通還算順暢。

新化警分局交通組長張宏年表示，分局昨天已提前布署交通疏導，新化虎頭埤風景區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區附近車流、人潮都算正常，明天會繼續加強交通疏導。

(中時 )