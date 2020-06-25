新加坡榮譽國務資政吳作棟宣布退出政壇，並不參加本屆大選，李顯龍總理已接受他的決定。

《聯合早報》網站今天報導，吳作棟在寫給李總理的信中指出，他即將年滿80，精力將大不如前，因此應該趁健康良好的時候引退，讓接班人陳詩龍能順利接棒。

(中時 )