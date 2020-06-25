新加坡大選 前總理吳作棟宣布退出政壇 16:432020/06/25 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新加坡前總理吳作棟。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡榮譽國務資政吳作棟宣布退出政壇，並不參加本屆大選，李顯龍總理已接受他的決定。 《聯合早報》網站今天報導，吳作棟在寫給李總理的信中指出，他即將年滿80，精力將大不如前，因此應該趁健康良好的時候引退，讓接班人陳詩龍能順利接棒。 (中時 ) #吳作棟 #大選 #退出政壇 #總理 #新加坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸外交部回應加拿大總理 稱加拿大司法獨立雙重標準 16:272020/06/22 國際 柬埔寨總理稱 執政黨統治時間會到100年 18:072020/06/22 國際 酷航七月起正式復飛 每周1班往返台北-新加坡 20:152020/06/22 財經 星總理李顯龍建議總統「解散國會」 7月10日提前大選 16:532020/06/23 國際 新加坡銀行業也用疫情作壓力測試 19:182020/06/23 財經 刀刀見骨 川普意在大選 04:102020/06/24 國際大事 星7月10日大選 副總理王瑞杰邁向接班 04:102020/06/24 國際大事 星外長稱 陸美涉港台言論將更強硬 04:102020/06/24 國際大事 米其林名廚江振誠堅決返台 《初心》揭傳奇故事 22:162020/06/24 娛樂 研調機構：「大選」令美國投資人最憂心 遠勝新冠疫情 21:562020/06/24 財經 國際熱門新聞 陸公布釣魚台附近海底名稱 日本：強烈抗議 - 國際 罵聲四起！批波頓新書誤導、操弄 這國也開嗆了 - 國際 2020美大選》共和黨凶兆！紐時民調曝 川普正大幅流失這年齡選票 - 國際 搭飛機別再指名喝果汁 空服員認證「這款飲料」：特別好喝 - 國際 反駁川普！CDC主管：美被病毒打到下跪 防疫成效恐歸零 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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