大陸在南海爭議島礁設立行政轄區，圖為永暑礁。取自解放軍報

中國擬在南海設立防空識別區（ADIZ）傳聞已久，美國太平洋空軍司令布朗（Charles Brown Jr）上將6月24日發出警告：中國如果在南海設置防空識別區，將違背以規則為基礎的國際秩序與印太地區自由開放的原則。

布朗上將指出，如果中國要在南海設置防空識別區，那會影響到所有國家，也違背我之前說的依照國際法在印太地區進行自由飛行與航行的權利。並強調此舉侵犯了某些國際空域，不光是美國太平洋空軍會受影響，當地所有國家都會受到影響。所以說，對此類事件表示關注是很重要的。

據香港《南華早報》日前引述中國人民解放軍內部人士透露，中國醞釀在南海建防空識別區的計劃從2010年開始、已有十年；區域包括普拉塔斯群島（Pratas）、西沙和南沙群島。中國外交部6月22日記者會上，有記者詢問南海設立防空識別區。對此，發言人趙立堅回應說，每個國家都有劃設防空識別區的權利，並根據所面臨的空中安全威脅程度來決定是否劃設防空識別區。

(中時電子報)