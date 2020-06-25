彰化社頭鄉清水岩的「甘露泉」是百年古泉，連神明也愛用，今天吸引大排長龍，排隊取水比去年倍增了雙倍。（吳建輝攝）

彰化社頭鄉清水岩的「甘露泉」是百年古泉，連神明也愛用，今天吸引大排長龍，排隊取水比去年倍增了雙倍。（吳建輝攝）

端午節自古就是防疫月，相傳端午節午時是一年陽氣最強盛時候，汲取午時水可改運除煞、去穢，彰化社頭鄉清水岩的「甘露泉」是百年古泉，連神明也愛用，今天吸引大排長龍，排隊取水比去年倍增了雙倍，創下新紀錄，連其他宮廟人員也來排隊，表示神明有指示，需要利用午時水作為「藥引」或為符咒加持，是道地「神水」啊。

清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福表示，清水岩寺內的百年湧泉，是台灣三大名泉，「甘露泉」來自八卦山脈的天然湧泉、水質清澈，每年端午都吸引民眾來汲取午時水，今年逢天災年，疫情使得人心惶惶，取午時水民眾比往年多出一倍。

民眾表示，年年都還汲取午時水，真得很神奇，取回得泉水連螞蟻都會靠近，且泡茶不留茶垢。

埔心聖玄會媽宮總幹事陳樹興表示，王母娘娘指示，每年端午節都來取午時水，一年四季都可以使用，每年都要取18桶，像是幫小孩洗淨等，有很多種作用。

陳慶福說，清水岩寺甘露泉的水質保證合乎標準，不過基於安全起見，寺方提醒避免生飲，建議需煮沸才可以飲用。

(中時 )