中芯國際是大陸晶圓代工龍頭，雖然已跨入14奈米製程，但自揭先進技術落後競爭對手台積電2~3個世代，在看不到競敵車尾燈的情況下，中芯即使追上7奈米、5奈米，有可能研發更先進3奈米、2奈米？分析師認為不可能，原因在於沒有市場，目前這類先進製程有需求的公司一直減少，因此砸大筆資金研發不划算。

快科技報導，跟台積電、三星等公司相較，中芯14奈米已經晚了4至5年，在7奈米、5奈米的差距更大，包括人才、設備及資金要求都有很高門檻，中芯要彌補此階段技術​​差距，難度會也很高。

即使趕上7奈米、5奈米，中芯有可能研發更先進的3奈米、2奈米？分析師直言「不樂觀」。

國信證券研究報告指出，該公司研究報告指出，7奈米晶片設計成本超過3億美元，3奈米開發出GPU設計成本達15億美元，關鍵是採用7奈米製程的產品和公司都很少，因此，不會有很多晶片設計業和代工廠轉進7奈米、5奈米製程，如格芯和聯電已經放棄7奈米研發。

報告提到，中芯不投入3奈米、2奈米，最大原因是沒有市場，目前對這類製程有需求的公司越來越少，尤其在台積電、三星大幅超前之下，後繼者要追趕並不容易。不過分析師仍看好中芯市值能達到6500億人民幣，為目前市值的6倍以上。

(中時電子報)