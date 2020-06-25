疫情籠罩，口罩成為港人的生活必需品。香港特首林鄭月娥今表示，下星期起透過香港郵政向全港每個住宅地址，派送一包即棄口罩，每包10個口罩。

林鄭月娥表示，這次派送的免費口罩，是港府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。她又指，早前政府向市民派發的「銅芯抗疫口罩＋™」（CU Mask），反應理想，一個月的登記期內共收到144萬宗登記，涵蓋逾393萬人。

林鄭月娥說，政府亦會按專家建議擴大病毒檢測，以提高公營部門的檢測量至每日7000個為短期目標。此外，隨著稍後推出適用於粵港澳出行的「健康碼」和與特定海外國家建立的「旅遊泡泡」，有關病毒檢測的需求將會增加。

香港商務及經濟發展局表示，香港郵政會由6月30日開始陸續派送口罩，市民完全毋需預先登記。市民的住宅信箱如果尺寸足夠，郵差會將一包十個的口罩放入信箱內；否則會上門派遞。若沒人應門，郵差會留下通知卡，市民可以憑卡在28個工作天內到指定郵局領取口罩。

港府在防疫抗疫基金下設立「本地口罩生產資助計劃」，為20條本地口罩生產線提供財政支援。港府預計，當所有20條獲資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應約3400萬個口罩，另有約760萬個口罩供應本地市場。

(旺報 )