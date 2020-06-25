台中市政府昨天針對中火2號機組啟動揚言重罰，民進黨台中市議會黨團25日回應指出，市長揚言要對中火合格啟動機組重罰，今日的空氣品質監測指數卻呈現「良好」等級，盧秀燕市長頻頻指控中火為空汙元凶，反映盧市府政治操作的意圖；黨團要求市府，如果市長認為空汙問題與用電密不可分，應該以身作則帶頭開源節流。

民進黨團副召集人江肇國表示，電量與空汙都是專業的議題，不宜用情感判斷或政治操作。況且市府跟台電及環保署還有法律見解的分歧，盧市長與其隔空放話，逕行開罰，不如邀請各方坐下來好好溝通。否則換了市長，空氣沒換新，只換來缺電危機與政治對抗，受騙受害的還是市民。

黨團幹事長林德宇說，請盧秀燕及市府停止「政治鬧劇」，回歸電力調度專業，勿以個人政治喜好綁架全國民生及工業用電需求。台電有責任必須說明清楚機組重起測試的原因與調度原則，但市府環保局108年12月廢止許可證行政處分，既經環保署依法撤銷，中火2號3號機的狀態應是展延審查中 。市府扭曲正當的法律程序，把「依法行政」當塑膠，綁架電力調度避免缺電的技術專業。

黨團書記長蔡耀頡認為，如果市府認為空污問題與用電密不可分，應該要帶頭開源節流，而不是自己什麼都沒做，卻一直指責別人，然而市府卻沒有提出相關節約政策；他要求市府研擬具體節約方案並且承諾台中市各公立中小學的太陽能發電比例，在兩年內至少追上彰化的水準。

黨團副書記長黃守達強調，空污議題已經被盧市府炒作到破產，應該回歸科學治理。2019年中火是全台所有固定污染源裡降排最多的單位，這次中火二號機組重啟，也是為了配合一號機組檢修，並因應夏日供電調度。盧市府不應該把中火當成政治提款機，空汙議題炒作到破產，只是讓市民更加失望。

市議員曾朝榮質疑，收垃圾不用燒垃圾，年輕人沒有房不必蓋社會住宅，夏天用電量大增不必提昇發電空氣不好可以領取谷關的空氣瓶，這就是盧市府的執政？

市議員林祈烽批評，台中火力電廠已變成盧市長的政治提款機，夏天的高溫動輒超過34、35度，市長也答應各國中小要儘速完成電力改善和冷氣安裝工程，但當發電量緊繃，可能有限電危機時，盧市長又不給中火發電，那電要從哪裡來？電力調度是台電的專業，他呼籲盧市長應讓台電去做專業的電力調度，不要光用政治口水作秀！

(中時 )