鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽，遠近馳名，將活動划向高潮。（吳敏菁攝）

鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽，遠近馳名，將活動划向高潮。（吳敏菁攝）

五月五慶端午，一年一度的鹿港慶端陽系列活動國際龍舟錦標賽，到今年已辦理41屆，遠近馳名，為台灣觀光年曆國際級賽事之一，也是中台灣唯一的端午龍舟賽。24日、25日在彰化縣福鹿溪水道南岸舉行，邁入划龍舟，將活動划向高潮。

縣長王惠美率縣府一級主管組成的首長隊與彰化縣議會隊、寶島夢想家隊、彰化縣鄉鎮市長聯隊、村里長聯合服務總隊、消防英雄隊共有6支隊伍進行友誼表演賽，透過龍舟競賽展現團隊高昂的士氣與向心力。今年雖縮小規模，只有56支隊伍參賽，但首次邀請到彰化鄉鎮市長及村里長們組隊參加

，還有消防英雄隊及第一線防疫人員共襄盛舉。

王惠美表示，福興鄉公所在福鹿溪旁為大家安排許多美食，鹿港鎮公所及縣府也在鹿港市區為大家籌備的精彩活動，白天在公會堂、文武廟、老街等都有非常多在地社團宮廟籌措的特色活動，晚上還有很漂亮的主題燈飾，要讓鄉親從早玩到晚，歡迎大家來彰化鹿港賞風景、逛老街、吃小吃、看龍舟賽，度過一個有意義的端午連續假期。

(中時 )