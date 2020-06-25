昨（24）日下午5點半時，中央流行疫情指揮中心針對一名曾旅台的日籍女子，返國後入境篩檢呈陽性反應，感染源指向台灣一事做出說明，並盡速展開疫調，而今日台灣接獲日方通報，表示該名女學生是弱陽性，並不具備傳染力，目前也匡列125個接觸者納入居家隔離，不過仍有7人聯絡不上。

今日台灣接獲日方通報，表示該名女學生是弱陽性，CT是37.38，這個數值只要大於33就沒辦法養出病毒，並不具備傳染力，該名女學生在南部就學因此活動地區也都是南部居多。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已經將125個接觸者納入居家隔離，其中有2位在今年初就不在台灣，所以僅123位須隔離，目前已採檢116位，但仍有7位聯繫不上無法採檢，目前已經採取警政協尋措施，要盡全力找到人。

目前所採檢的116位，已完成期中44位檢驗，全數為陰性反應，所剩的72個檢體檢驗結果會在晚間六點前出爐。

(中時電子報)