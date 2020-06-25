憂慮全球來臨新冠肺炎疫情捲土重來，美股周三(24日)收跌逾700點，政府是否會重啟經濟封鎖，或讓好不容易觸底反彈的經濟數據反轉探底，美國資產管理公司Federated Hermes首席股票策略師Phil Orlando警告，美股近期存在3大風險，讓美股有回檔10%的空間存在。

據《CNBC》報導，Phil Orlando表示，目前最擔憂的就是美國多州新增確診病例急速上升，因為市場預期今年4月中旬就是疫情高峰，所以現在又爆出疫情復燃的消息，會讓市場的憂慮情緒又上升。

第二個風險，就是美國今年11月的總統大選，過去2周川普的民調下降，華爾街恐懼川普的對手美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，並由民主黨獲得參議院多數，導致川普許多親商的政策被終止。

最後一個風險，就是Q2美企財報的結果，擔憂市場只要因為經濟衰退的跡象浮現，就會出現巨大波動，更擔憂惡化情況會在之後幾季持續發生，若這些事情都發生，美股在未來6周將回檔10%。

這也是Phil Orlando近期第二次警告美股回檔的報告，現在就觀察標普500指數是否會達到2800至2850點區間，雖然該指數在本月修正8%，目前面臨小幅度反彈，但周三走跌2.6%、至3050點，之後還會看到更多利空，他建議投資組合多元化，不要過於極端。

(中時電子報)