小禎和李進良為了女兒Emma難得同框合照。(圖/ 摘自小禎IG)

小禎（胡盈禎）承襲父親胡瓜進入演藝圈，以往最受到注意的話題，都是圍繞在她和整形外科醫師李進良的感情上，兩人去年已結束12年婚姻；日前小禎零偽裝參加女兒Emma國小畢業典禮，感性向女兒喊話外，更難得燦笑同框李進良。

小禎昨日參加女兒Emma國小畢業典禮後，在IG貼出Emma從小到大的成長照，有感而發地說，「不知道這13年來妳（Emma）開心幸福嗎？」，她說因為有女兒生活變得很幸福、開心又美滿；小禎對於自己有個懂事的女兒很驕傲，最後更強調「媽媽會牽著妳的手一步一步陪妳走」。

在一系列照片中，發現小禎前夫李進良也有出席Emma的畢業典禮，兩人更罕見同框；先前小禎曾表示，儘管和李進良已簽字離婚，但Emma是由雙方共同監護，兩人還是維持友好關係並未交惡。

小禎IG全文：

真的時間過太快了，今天妳都畢業了🎓不知道這13年來妳開心幸福嗎？媽媽因為有你（妳），而變得很幸福很開心很美滿喔～謝謝妳給媽媽的喜、樂⋯包容媽媽的哀、怒⋯恭喜你（妳）畢業了小寶貝～接下來要轉大人了⋯媽媽還是會牽著妳的手一步一步陪妳走喔，媽媽愛妳@emmalee0912 @katharine.kuo謝謝Howard乾爹Katherine乾媽Ashley乾女兒還特地來送花

#畢業季#祝福大家畢業開心鵬程萬里

(中時電子報)