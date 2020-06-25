近日公開和姊姊謝淑薇決裂的寶島男網好手謝政鵬，今天再度透過臉書抒發心聲，將連日來的家務事，形容為：「就做事被僱主惡意遣散還送你一張不知道什麼的紙。」

綽號「A鵬」的謝政鵬，日前透露自己差點輕生，是妹妹把他從死亡邊緣拉回來，他也公開自己長期受到精神虐待，讓不少球迷心疼他的處境。

今天謝政鵬分享的一張用寢具做成的假人，並寫道：「其實也不用想那麼多，就做事被僱主惡意遣散還送你一張不知道什麼的紙。有人說一家人計較什麼，喔齁齁～簡單來講你在外面的公司一個月3萬包吃包住，結果你回家幫你親戚的公司結果1萬還要付吃住交通費，這個比喻精闢？只是簡單比喻不要又說現在外面工作哪裡包吃住，別太走心了。」

有球迷在謝政鵬的貼文下替他加油，也有球迷在謝淑薇的臉書粉專貼文下留言：「錢>親情嗎? 醒醒!!」謝淑薇粉專管理員對該則留言回應：「假帳號加油，再散播不當言論，即刪除嘍。」

(中時 )