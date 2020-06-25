上揚國際董事長林聰麟指出，疫情趨緩之後，前來看屋的人潮，幾乎回到過年前水準。（上揚提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎趨緩後，高雄房市也大爆發。位在文山特區的城揚建設景觀宅「御廳苑」開價一坪27萬至32萬元，創下文山特區單價新紀錄，採取「當日限定」有感降價，甫公開就熱銷120戶。公開銷售之後就調回原價，每戶售價最高低於2500萬元。

負責銷售「御廳苑」的上揚國際董事長林聰麟指出，「御廳苑」總銷50億元，13日當天正式開賣，原本是不二價，為刺激買氣，開盤當天拋出「彩蛋」，每坪直接降價2萬，車位再降70萬外，更送冷氣機。

林聰麟也提到，疫情趨緩之後，前來看屋的人潮，幾乎回到過年前水準，他樂觀評估6月可望較去年同期年成長3成以上，目標是補回前3個月少賣的房量。至於下半年的成交量也有機會上揚。

「御廳苑」基地3114坪，共3棟，地上24樓、地下2樓，使得多數戶型有良好採光通風，坪數36坪至71坪，全為3～4房格局，共313戶，車位有382個。2000坪中庭泳池花園，規劃獨一無二285坪獨立休閒會館。

(中時 )