警方公布白人婦女影像(影片源自Youtube)

全球新冠肺炎疫情仍緊繃，出門在外還是必須戴口罩、保持社交距離，不過自從疫情爆發以來，發生不少人對無辜民眾咳嗽、吐口水，導致對方感染新冠肺炎，而這次「咳嗽攻擊事件」竟然發生在小嬰兒身上，一名婦人拉下口罩對嬰兒狂咳，最後遭到警方通緝。

這起攻擊事件發生在美國聖荷西一間餐廳，一位叫做莫拉（Mireya Mora）的女子，推著嬰兒車在排隊，這時前方一名婦人不滿莫拉沒有保持社交距離，兩人發生口角衝突，接著婦人突然拉下口罩，靠近不到1歲的嬰兒，對著臉蛋開始狂咳。

婦人行為讓莫拉不可置信，她受訪時表示小孩受到驚嚇，回家後一直睡不安穩，且還出現輕微發燒症狀；但整起攻擊事件，莫拉認為與種族歧視有關，因為自己與奶奶是西班牙裔，原本排隊時都沒事，當她開始說西語時，婦人突然轉身指控她沒有保持社交距離，甚至嗆「妳聽的懂我在講什麼嗎」？

這位白人婦女的行為遭網友撻伐，警方也依襲擊罪名發布通緝，根據公布消息，婦人是年紀大約60多歲的白人女性，身分仍不明，警方呼籲若知道與她相關資訊的民眾，盡速聯繫聖荷西警局。

(中時電子報)