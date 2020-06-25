今天下午3點半左右，1名20歲男子與家人前往平溪望古瀑布遊玩，男子獨自1人在旁練習浮潛，當家人要返家時，卻發現男子已經不見蹤影，警消人員目前全力搜救當中。

1名20歲男子今日下午與家人前往平溪望古瀑布遊玩，在旁1人練習浮潛，過沒多久就消失不見。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

1名20歲男子今日下午與家人前往平溪望古瀑布遊玩，在旁1人練習浮潛，過沒多久就消失不見。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

(中時電子報)