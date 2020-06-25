平溪瀑布男子浮潛失蹤 警消全力搜救中 17:102020/06/25 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名20歲男子今日下午與家人前往平溪望古瀑布遊玩，在旁1人練習浮潛，過沒多久就消失不見。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午3點半左右，1名20歲男子與家人前往平溪望古瀑布遊玩，男子獨自1人在旁練習浮潛，當家人要返家時，卻發現男子已經不見蹤影，警消人員目前全力搜救當中。 1名20歲男子今日下午與家人前往平溪望古瀑布遊玩，在旁1人練習浮潛，過沒多久就消失不見。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） 1名20歲男子今日下午與家人前往平溪望古瀑布遊玩，在旁1人練習浮潛，過沒多久就消失不見。（讀者提供/『林俊翰』翻攝） (中時電子報) #男子 #浮潛 #平溪 #搜救 #瀑布 也許您會感興趣 推薦閱讀 到北橫涼一夏 山林奇觀一覽無遺 04:102020/06/21 地方新聞 混血兒娛樂新人水神 潛入瀑布「食指被割一片」 11:342020/06/21 娛樂 花蓮秘境「瓦拉米步道」 有吊橋、瀑布還有黑熊 15:182020/06/21 生活 悲劇！假日相約玩水 重慶8名小學生全溺斃 08:122020/06/22 社會 新店屈尺壩戲水 少年溺水送醫不治 12:132020/06/22 社會 外籍男子跌落山坡 警到場安撫情緒救援成功 22:542020/06/23 寶島 社會熱門新聞 助扁珍詐領國務機要費 「貴婦團長」種村碧君二審出爐 - 社會 比愛河分屍更驚悚！運河撈起「車中腐屍」 鐵鍊鎖方向盤 - 社會 林佳龍推東部快鐵 台東台北3小時內 台東人罵翻：幹話連篇！ - 社會 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 8旬婦求搭順風車 好心騎士招來警用車 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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