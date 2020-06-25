教育部日前已公布，開放11個國家地區境外生於端午節假期左右至7月開始入境，教育部今(25)日傍晚公布最新數據，截至今日核准入境人數為62人，今日尚無學生入境，而明(26)日將有首批8名境外生入境我國。

中央流行疫情指揮中心宣布，逐步開放來自低風險地區的境外生返台就讀，首波開放應屆畢業生，共有來自11個國家和地區的2238名境外生符合資格。

教育部今日表示，本日共計同意14校62名境外生申請入境名冊，但今日並沒有學生入境，明天則將有首批8名境外生入境。

(旺報 )