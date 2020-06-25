第一批共8名境外生 將於26日入境 17:232020/06/25 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部景圖。（李侑珊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部日前已公布，開放11個國家地區境外生於端午節假期左右至7月開始入境，教育部今(25)日傍晚公布最新數據，截至今日核准入境人數為62人，今日尚無學生入境，而明(26)日將有首批8名境外生入境我國。 中央流行疫情指揮中心宣布，逐步開放來自低風險地區的境外生返台就讀，首波開放應屆畢業生，共有來自11個國家和地區的2238名境外生符合資格。 教育部今日表示，本日共計同意14校62名境外生申請入境名冊，但今日並沒有學生入境，明天則將有首批8名境外生入境。 (旺報 ) #入境 #境外 #今日 #開放 #教育部 也許您會感興趣 生活熱門新聞 日本女留學生返國驗出陽性確診 ICU醫：有3種可能 - 生活 史上最慘烈！國5已連塞26小時 高公局：不要再去了 - 生活 強降雨來了！氣象局發布4縣市大雨特報 - 生活 口罩趕緊戴起來！醫喊：日女染疫 端午這波來不及擋了 - 生活 櫻花妹南部染新冠肺炎 宅神吐14字網嚇：大事不妙了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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