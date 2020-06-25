大陸電動車生產商拜騰汽車（Byton）傳出裁員消息。陸媒報導，該公司CEO戴雷於24日晚間在寄給北美辦公室全體員工的郵件中宣布，將於6月30日前在美國裁員，積欠的美國員工工資將於6月30日前支付。

未來汽車日報報導，戴雷在郵件中表示，美國辦公室將保留研發相關的智慧財產權與營運職位員工，這部分核心員工已單獨收到部門副總裁的通知。此外，拜騰汽車全球業務的繼續發展取決於公司在矽谷、南京及慕尼黑辦公室的合作情況。

知情人士表示，郵件中提到的美國辦公室裁員情況，已在拜騰汽車股東及高層內部達成共識。此外，經內部決定，拜騰汽車已於8日向拜騰汽車美國公司匯款60萬美元，該筆資金用於支付裁員產生的法律費用等外部支出。知情人士指出，董事會批准的匯款條件中明確提及該筆資金不可以支付給個人。

一份經證實的拜騰高層內部簡報顯示，拜騰高層近日向董事會提出需求，要求15日向德國地區供應商付款40萬美元，19日支付300萬美元用於解決德國員工社保及德國供應商糾紛。知情人士表示，上述40萬美元已於上周完成匯款，300萬美元預計本周匯款。

上述文件分析稱，如果不付款，最大風險是對德國實體進行非自願破產，恐對拜騰其他地區公司產生骨牌效應。此外，社會保障不力將導致個人及刑事責任等。

拜騰汽車於24日向中國區員工發送的內部郵件顯示，該公司正在與董事會積極商談員工薪資解決方案，預計下周將召開董事會進行表決。一旦方案獲得批准，該公司將根據方案盡快安排員工的薪資支付。

知情人士透露，基於目前拜騰汽車高層與董事會溝通情況，可以得到批准的方案很有可能只是支付中國區員工3月的工資，4月至今及4月之後積欠離職員工的工資何時可以解決，短期內預計不會公布任何實質性方案。

知情人士25日表示，拜騰汽車目前積欠的中國區員工工資約人民幣1億元（4個月工資），拜騰汽車每月5日支付中國區員工工資。

(工商 )