彰化縣長王惠美以及鹿港鎮長許志宏在鹿港公會堂當起阿美師和阿宏師，聯手「煎堆」免費吃免驚。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真））

鹿港四季紅，活動滿檔，多采多姿。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真））

端午節在鹿港要吃什麼？彰化縣長王惠美以及鹿港鎮長許志宏在鹿港公會堂當起阿美師和阿宏師，聯手「煎堆」免費吃免驚，據說煎堆是早期女媧補天用的材料，也有說是祈求風調雨順的意義，除了粽子外，是鹿港端午特有的美食，吸引了大排長龍。

一年一度熱鬧的端午節來臨，鹿港鎮公所規劃的鹿港四季紅夏鬧端陽活動，文開國小鼓隊以及鹿秀社區大學的紙媽祖精彩舞蹈演出，博得眾多掌聲。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港是個傳統民俗濃郁的地方，鎮內各大寺廟也有許多相關應景活動，尤其鹿港人過端午節一定要吃煎堆、在公會堂廣場有他親自料理的煎堆，還有彩繪立蛋、香包DIY等活動；許志宏強調，今年的煎堆除了麵粉加糯米粉、韭菜、豆芽菜等，還有在地肥美的特產鮮蚵，保證與眾不同。

許志宏指出，26日至28日在公會堂廣場的夏鬧端陽活動，自下午2點起推出吹龍舟比賽、彩繪龍舟DIY、蜈蚣競走等，優勝組有600元獎金及贈送鹿港老街及廟口商圈的折價優惠券，邀請大家踴躍購買振興經濟。

另外，文武廟則推出陸上行舟、套圈圈比賽、木刻版畫展及DIY體驗等活動，都非常適合親子來玩；國家古蹟龍山寺還有有攝影展、書畫展等，讓遊客可以看到鹿港的許多不同面貌。

到了夜間華燈初上，彰縣府城觀處悉心布置的燈光饗宴登場，今年燈飾加碼延長動線，自中山路拉長到文武廟，沿途不間斷，中間呈現六個截然不同的主題，以及桂花巷藝術村的星花幸福門，在璀璨繁星的光棚中，大大小小群星閃耀，讓遊客體驗白天與夜晚截然不同的小鎮之美。

(中時 )