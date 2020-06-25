金山老街業績也成長約3成，預計明後兩天將達到高峰。 （張睿廷攝）

野柳地質公園日遊園人次從往日的500人升至2000人，漲幅約4倍。 （張睿廷攝）

金山汪汪地瓜園課程有趣，吸引許多家長趁著假期帶孩子們到地瓜園體驗，度過美好假期。（張睿廷攝）

新冠肺炎疫情趨緩，悶壞的民眾搶著在端午連假出遊，報復性消費，北海岸萬里野柳地質公園、金山中角灣等觀光景點都湧入大量遊客，商家業績強強滾。北觀處副處長金玉珍指出，連假首日多處景點遊客數都成長3至4倍，預期明、後2天將會再成長，在週六達到最高峰。

新冠肺炎2月爆發，民眾擔心的不敢出門，但近日疫情逐漸降溫，加上此次端午假期連放4天，遊客回籠，連假首日，北海岸就湧入大量人潮，中角灣衝浪基地更成為熱門景點，觀光產業似有復甦跡象。

遊客陳先生說，近幾個月在家裡已經憋壞，現在終於等到疫情緩和，他特別帶著全家老小從南部北上，到戶外走走、海灘戲水，享受美好假期。

金山汪汪地瓜園業者賴家華指出，疫情時周末日平均遊客約只有50人，但端午連假光預約客就超過400人，成長幅度超過2倍，期待這波假期能夠多少補回疫情期間損失。

金山老街商家表示，全國解封後，人潮已有慢慢回流，這波連假更是跳躍性成長，首日營業額約比往常周末成長3至4成，依照以往經驗，明、後2天業績最高可成長至6成，攤商們滿心期待。

北觀處表示，連假首日中角灣遊客成長達3倍之多，野柳地質公園更是從每日500人飆到2000人，增加4倍，預期連假第2、3日還會增加，禮拜六將達到最高峰。

金山區長廖武輝表示，天氣炎熱，金山中角灣衝浪中心附設遊客中心、完善淋浴設施、公共藝術大型廣場，可說是北部民眾消暑首選，戲完水後還可到金山老街、朱銘美術館等特色景點，相當適合民眾趁端午連假帶全家大小來「沁涼一夏」。

金山分局提醒，員警因應連假人潮眾多，將派員隨時掌握周邊車流狀況適時加強車流疏導，民眾可隨時注意收聽警廣路況報導，預作改道以減少塞車之苦，如發現交通事故，可立刻撥打110報案，共維交通順暢。

(中時 )