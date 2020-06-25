美國軍方最高將領、現任參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)上將說，他的使命與未來美國指揮官們的使命都是阻止大國戰爭爆發，以軍事實力遏制侵略、維護大國之間的和平共處。

《美國之音》報導，美軍參聯會主席米利上將周三以網路方式在美國海軍戰爭學院畢業典禮發表演說，2次的世界大戰共導致1億5000萬人死亡，這2次戰爭給世人的教訓是要避免大國之間的戰爭。

米利指出，為了避免大國之間爆發戰爭，國際秩序必須要得到維護，包括維護處理爭端的程式、相關政策和法律以及相關機構；但是大陸和俄羅斯都在尋求削弱國際秩序，使國際安全局勢面臨巨大壓力。

米利上將勉勵畢業生在成為美軍新一代高級軍官的道路上在3個方面做出努力：第一是保持警惕，特別是在美國人厭倦衝突時注意敵方的危險行為，這類行為包括迅速擴展軍力、氣勢洶洶推進外交政策、在經濟上恐嚇別國、違背國際準則和激起本國的民族主義情緒。

第二是保持高度戰備能力，以實力和決心遏制敵方的侵略，如果遏制不成功，美軍必須準備好戰鬥並贏得戰爭，恢復和平。

第三是重視盟友和夥伴國的力量，合作維護一個穩定的國際秩序。

報導說，美國海軍高級官員們此前曾表示，與中國大陸的軍事衝突並非不可避免，但官兵們必須為與大陸開戰的可能性做好準備。海軍作戰部長邁克爾．吉爾代上將(Michael Gilday)督促海軍官兵們摒棄美國與中國大陸不會在中短期發生衝突的想法，並要求他們隨時做好戰鬥準備。

報導表示，大陸當局一直否認外界的指責，堅稱其推進軍事現代化是為了維護國家主權，增進世界和平。大陸軍方曾多次表示，中方從不會主動挑起戰爭，但從來也不懼怕戰爭。

(中時電子報)