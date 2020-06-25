對於台中市政府違法認定台中電廠2號機開機裁罰並要求停工，且誣衊環保署官官相護，環保署表達遺憾，台中市政府可依法制程序再向台北高等行政法院提起訴訟，現階段台中電廠2、3號機操作許可屬展延審查階段，可合法依原許可證內容操作，呼籲中市府勿再過度政治操作。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，今(25)日中部地區空氣品質普遍良好，2號機重啟並沒有導致空品不良情形發生，在連日來氣溫持續飆出歷史新高，國家整體用電穩定供應及安全調度，應回歸專業的判斷。

蔡孟裕指出，環保署身為環境保護的中央主管機關，不論是透過源頭使用的燃料成分管制、製程應有的空氣污染防制措施許可管制及管末的空氣污染物排放標準管制，都將為民眾的健康與空氣品質把關。另外重起的2號機污染防治設備，例如硫氧化物及粒狀物去除等設施都已經做過改善，空污排放量已大幅降低。

環保署重申，台灣依法行政的民主價值，民眾要守法，政府機關更該守法，因此，依據空污法規定，台中電廠許可證審查、核發為台中市政府權責，台中市環保局如基於空污法審查核定，環保署絕對支持，但如果再錯誤引用法規誤導事實，甚至造成社會紛亂，本署本於職責將再次指正錯誤，呼籲中市府勿陷入政治操作泥沼，不可自拔。

(中時 )