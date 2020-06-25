太熱情？自強號火車駕駛艙突冒黑煙 17:292020/06/25 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛停靠在嘉義車站的自強號列車，25日下午5點左右通報火車頭冒出濃煙。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太熱情？自強號駕駛艙冒煙 一輛由七堵開往屏東的推拉式自強號125車次列車，行駛到一半，駕駛發現車尾的駕駛艙冒煙，馬上通報台鐵，並停靠在嘉義火車站，嘉義市消防局25日下午5點3分獲報，抵達現場發現駕駛艙電機室電容箱燃燒冒煙，使用滅火器滅火後，火勢已於25分撲滅。 一輛停靠在嘉義車站的自強號列車，25日下午5點左右通報火車頭冒出濃煙。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真） 太熱情？自強號駕駛艙冒煙 台鐵指出，125次自強號在嘉義站因後部機車E1038號電抗器故障，無法續行停靠下來，所有旅客已疏散改乘129車次和3237車次等列車，另從5點25分過後，嘉義往屏東區間改600型電車8輛車替駛，至於起火原因需進一步調查。 (中時 ) #駕駛艙 #自強號 #火車 #發現 #現場 也許您會感興趣 社會熱門新聞 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 三峽整染工廠大火 延燒200坪 警消20分鐘控制火勢 - 社會 助扁珍詐領國務機要費 「貴婦團長」種村碧君二審出爐 - 社會 林佳龍推東部快鐵 台東台北3小時內 台東人罵翻：幹話連篇！ - 社會 要錢不成痛下殺手 愛河分屍案凶嫌3罪遭聲押 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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