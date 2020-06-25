太熱情？自強號駕駛艙冒煙

一輛由七堵開往屏東的推拉式自強號125車次列車，行駛到一半，駕駛發現車尾的駕駛艙冒煙，馬上通報台鐵，並停靠在嘉義火車站，嘉義市消防局25日下午5點3分獲報，抵達現場發現駕駛艙電機室電容箱燃燒冒煙，使用滅火器滅火後，火勢已於25分撲滅。

一輛停靠在嘉義車站的自強號列車，25日下午5點左右通報火車頭冒出濃煙。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

太熱情？自強號駕駛艙冒煙

台鐵指出，125次自強號在嘉義站因後部機車E1038號電抗器故障，無法續行停靠下來，所有旅客已疏散改乘129車次和3237車次等列車，另從5點25分過後，嘉義往屏東區間改600型電車8輛車替駛，至於起火原因需進一步調查。

(中時 )