雲林縣口湖鄉福安宮「尋車王爺」分靈大典，比照現代喜宴模式提供神像寫真。（福安宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉福安宮丁府八千歲因尋車靈驗，被譽為「尋車王爺」，前來分靈者眾多，25日廟方舉辦「分靈神尊開光大典」，由於香客大樓經常做為喜宴會場，因此典禮特別結合傳統科儀與現代喜宴氛圍，讓現場既莊嚴且喜氣。

口湖鄉下崙福安宮為全台開基丁府八千歲祖廟，配祀金府及龍府千歲，丁府八千歲因經常協助信眾尋獲車輛等失物，而有「尋車王爺」雅稱，由於前來參拜並辦理分靈的信眾眾多，廟方特別於25日舉辦「分靈神尊開光大典」。

「分靈神尊開光大典」除了依傳統科儀進行，還比照現代喜宴模式，現場設有拍照區及謝卡區，並有王爺的神像寫真，供信眾欣賞索取，另準備了伴手禮與開光小物與大家分享，讓信眾們有如參加1場與眾不同的喜宴。

福安宮總幹事謝清聖表示，開光大典加入現代喜宴元素，主要是因為福安宮香客大樓除了提供進香客食住外，也經常做為喜宴會場，且端午節正好是龍府千歲聖誕，因此他靈機一動，結合傳統科儀與喜宴氛圍，讓肅穆的開光大典也能喜氣洋洋。

除了開光大典外，廟方還舉辦了「丁府八千歲符板」捐贈儀式，月餘前縣定古蹟北港鎮安宮總幹事楊駿騰得知有1塊符板，上面刻著下崙丁府八千歲字樣與丁府八千歲聖像，符板收藏者25日捐贈給廟方，丁府八千歲文物失而復得，讓尋物傳說更添美談。

(中時 )