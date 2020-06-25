文化部文化資產局原訂今年2月舉辦「辦桌．看戲」傳統表演藝術演出活動，因疫情順延近半年後，今（25）日端午節盛大重啟開幕活動。文化資產局長施國隆表示，「一桌二椅舞台」將橫跨夏秋兩季，從端午節至中秋節陸續帶來32場傳統表演藝術表演節目！一桌二椅舞台自去年啟用後，己有近百場傳統表演藝術在此演出，並成為傳統藝術團體必登舞台的新指標。

施國隆進一步表示，此次安排的32場傳統表演藝術類別，共有歌仔戲、亂彈戲、北管與南管戲曲、布袋戲、傀儡戲、皮影戲、南、北管音樂、原住民音樂、陣頭等多項類別，廣邀國內知名演出團體及國寶藝師，包含有林吳素霞、潘玉嬌、王仁心、林竹岸、許坤仲等重要傳統表演藝術保存者所帶領的演出團隊，總計共邀請來自全台15個縣市的「中央與地方傳統表演藝術保存者、傳習計畫結業藝生、無形文化資產實踐團體」，規模更勝去年。

今年主辦單位以演出團體的原籍地，引經據典地安排了當地茶點及茶飲文化，讓民眾可以一邊看戲一邊品茶吃茶點，觀賞享受一段傳統戲劇與音樂，回味小時在廟埕前看戲的記憶。

特別一提的是茶點的設計，例如6/28演出的小西園掌中劇團，根基於新北市新莊區，欣賞演出的觀眾就可品嘗到新莊地區百年歷史老店出產的雙糕潤與金牌鳳梨酥，讓觀眾們原汁原味地體驗「戲中滋味 在地口味」。

今年一桌二椅演出再次跨越地域與類別，最遠邀請到來自金門離島的傀儡戲劇團，也有台東的原住民保存者參與演出。為了讓不同類項的傳統表演藝術保存者都能與民眾相見，今年新增「陣頭匯演」場次，7/19將由「鎮狩宮什家將」以及屬於西港刈香系統的「白鶴陣」與「牛犁歌陣」，帶給民眾難得一見的百年陣頭文化演繹；今年與在地傳統茶點飲食體驗的結合，呈現出各縣市無形文化資產的多元性、豐富性與在地性，再現了傳統表演藝術的溫暖人情味。

今日開幕式，由重要傳統表演藝術保存者漢陽北管劇團的兩位傳習計畫藝生李翠蘭及林湘敏，演出為一桌二椅活動創作的8句唱詞，聲調優美、身段到位，展現出傳習計畫的成果斐然。

焦點儀式則由雲林縣傳統表演藝術龍鳳獅陣與文化資產保存技術龍獅製作保存者吳登興老師，帶領飛沙國小龍鳳獅陣演出，傳承百年歷史的龍鳳獅陣從施國隆手中接下象徵祝福的紅包後，接著躍下舞臺，以熟練身段展開卷軸，祝賀活動「起鼓弄獅看大戲 辦桌好戲接連開」，宣告「一桌二椅好戲開演」！

今日活動首演登場，由去年榮獲全國六項冠軍的飛沙國小龍鳳獅陣演出「龍鳳呈祥 五世其昌」，並由漢陽北管劇團帶來經典北管大戲「斬黃袍．陶三春反關」，為活動打出精彩頭陣！

(工商 )