深圳市政府24日與手機大廠小米簽署總部經濟發展合作協議，意味著小米的國際總部正式進駐深圳。小米計劃在當地投資人民幣（下同）77.6億元打造小米國際總部，預計2020年至2024年累計營收約510億元。

中新社報導，協議內容包括建設小米國際總部大廈，同時建設智慧手機與人工智慧中心、商務拓展中心、互聯網服務中心。

智慧手機與人工智慧中心將仰賴深圳此一全球最大的手機產業聚落，聚集手機研發、相機、光學、5G、晶片IC、生產技術等領域的國際化高端人才，打造具備手機類最高難度旗艦項目，以及中高端平台全球首發研發能力的核心團隊，每年發明專利申請量百件以上。

逐步在深圳實現小米人工智慧團隊布局，預計落地5年累計研發投入12億元，累計營收39億元。

商務拓展中心將整合小米國際跨境電商和大陸電商打造統一融合的電商平合，將小米手機及智慧硬體產品，快速鋪貨至亞馬遜、eBay、速賣通等海外成熟電商平合，遷移小米現有成熟電商業務直接空降至小米國際總部。預計項目落地5年後將實現累計營收231億元。

互聯網服務中心將打造小米商業化智慧營銷重要支撐平台，以利潤率較高的互聯網廣告業務為主。預計項目落地5年後將實現累計營收240億元。

小米集團總裁王翔表示，小米國際總部將用最短時間實現從基礎研究、技術突破、科技成果轉化到科技服務的全產業鏈布局。

數據顯示，2019年深圳市數位經濟產業規模達到2.78兆元，位居大陸大中型城市首位。預計未來三年年均增長15％左右，到2022年數位經濟增加值將達到2,428億元。

(工商 )