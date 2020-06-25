飲酒過度有害身體健康！中國浙江一名男子在狂飲10罐啤酒後，回家睡了18小時後，起床竟感覺腹部疼痛，且遲遲無法排尿，就醫檢查後才發現膀胱有3個裂洞，其中之一在腹部旁邊，腸子因此掉進膀胱，所幸手術後無礙。

綜合陸媒報導，一名胡姓男子日前因為和朋友喝酒，狂飲約10瓶後，回家倒頭大睡18小時，起床後感覺腹部劇烈疼痛，想上廁所卻完全尿不出來，到紹興醫院就醫後，醫師依照X光，驚訝發現胡男的膀胱竟有3個裂洞。

其中一個洞更因為太接近胡男腹部，導致部分腸子因此掉進膀胱中，醫師嘗試讓胡男自行排尿卻都失敗，胡男也表示，從喝酒開始都沒有排尿，回家睡了18小時也都沒排尿。

醫療團隊立刻決定替胡男進行手術，修補膀胱上的洞，院方表示「人類的膀胱是相當有彈性的，可以隨著尿液增大或是縮小，容量大約350到500毫升，喝過酒的人可能因為神經系統受到酒精抑制，所以不太會有想上廁所的感受。」儘管這樣的病例很罕見，但1年中仍會有1到2位這樣的患者。

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(中時電子報)