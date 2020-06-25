日籍女中鏢，高雄某大學生發文說，曾接到衛生局及學校關切電話。（翻攝Dcard）

1名日籍女大學生從台灣返回日本被驗出感染新冠肺炎，但中央流行疫情指揮中心只透露是南部學校，未公布是哪間。網路卻有高雄某大學生自爆，有接到學校及衛生所電話，另有學生附和說「朋友整班都被匡列也在居家隔離中」，學生怒嗆「真的是很好笑，還要這樣用猜的」，直斥防疫這麼嚴重的事情，未免太不公開透明。

這位20多歲來台留學的日本籍女學生，20日返回日本後被驗出新冠肺炎。日本官方指出，該女的感染源為台灣，在連假起跑之際，令民眾備感憂心。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名學生也沒有症狀，很難說什麼時候感染，目前要求125個接觸者改為居家隔離並採檢，但2名同學已不在國內，7人仍在協尋。116名接觸者當中，已有44人檢驗為陰性，其餘72人採檢結果，預計今晚6點前出爐。

中央不公布這位日籍女學生就讀的是南部哪間學校，也認為這名個案傳染力不高，才決定不公布足跡。至於被點名的學校則堅稱沒有收到通報。不過，社群網站上已有高雄某大學生自爆，有接到學校及衛生所電話提醒，有學生聽聞直說「真的假的！太可怕了吧！」

另有學生也「證實」該則訊息說，「朋友整班都被匡列也在居家隔離中」、「是我們學校沒錯啊…都接到電話了」、「學校跟政府一樣是在瞞個屁哦！不公布更緊張可怕！」

高市衛生局則低調回應，局內配合疫調與防制措施皆已回報中央，相關訊息皆由中央流行疫情指揮中心發布說明，本局未獲授權說明，尚請諒察。

(中時 )