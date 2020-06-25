大宇資訊旗下《明星志願》系列新作《明星志願-璀璨星戀》，去年12月舉辦的菁英測試活動，獲得許多玩家的建議與指教，研發團隊不斷優化調整以期更貼近玩家的需求。24日官方宣布將於暑假展開Android版本刪檔封測，參與封測的玩家可在遊戲正式上線時獲得回饋獎勵。

●光鮮亮麗的演藝圈 背後暗藏波濤洶湧

《明星志願》豐富的劇情內容廣受粉絲喜愛(圖/大宇資訊提供)

玩家將扮演懷抱著明星夢的女主角，在經過各種培訓和考驗後，憑藉努力踏上舞台發光發熱。故事的開頭是女主角正準備出席第29屆金像獎，卻在出場前一刻驚傳失蹤……在星光璀燦的背後有什麼樣的故事，真相就待玩家親自來體會。

●多款妝髮服飾 隨心所欲變換造型

玩家可一手打造專屬的樣貌及穿著(圖/大宇資訊提供)

這次的裝扮系統推出許多造型新穎的配件及服裝，讓玩家角色從頭到腳皆可裝扮。不論是甜美、復古或個性風，風格多變一應俱全。如果看膩了髮型和髮色，隨時可以去「巨星髮廊」改頭換面，不怕挑不到喜歡的，只怕選擇困難。另外若是對五官不滿意，還可以去「巨星醫美」大改造，依各自喜好調整成獨一無二的角色。

服裝、髮型都隨玩家自由搭配(圖/大宇資訊提供)

●全方位明星 直播、走秀、演戲樣樣來

全方位明星 直播、走秀、演戲樣樣來(圖/大宇資訊提供)

現處社群媒體的新時代，直播熱潮興起，玩家將可化身最潮直播主與粉絲互動，目標是提升觀看人數以圈粉更多觀眾。此外還有走秀小遊戲，得記下彩排時的走位與表演動作，確保正式演出完美零差錯。想在競爭激烈的演藝圈嶄露頭角勢必得全方位發展，試鏡是爭取成為演員的第一步，遊戲中玩家將可參與試鏡劇情，享受演技大爆發的快感。

多方培訓才能成為全能明星(圖/大宇資訊提供)

《明星志願-璀璨星戀》刪檔封測將於暑假開跑，不論是同樣懷抱著明星夢的你，或是想感受浪漫愛情的你，誠摯邀請一同踏上璀燦星途。更多封測的第一手消息，請隨時關注官方粉絲團。

(科技)