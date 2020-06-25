台灣肝病權威、中研院院士陳定信昨天胰臟癌病逝，享壽76歲；蔡英文總統今在臉書感念，這是國家的損失，也是國際醫療學界的損失。

總統說，「一生致力於研究和對抗肝炎的陳定信院士，昨天離我們而去，這是國家的損失，也是國際醫療學界的損失。」

總統說，早年台灣人深受肝病所苦，任職於台大醫院的陳定信院士，從1970年代開始，參與了一個又一個基礎研究，促使政府推動新生兒全面施打B型肝炎疫苗等重要政策。這幾年，我推動C型肝炎新藥納入健保給付，也是來自他的建議。

總統指出，「於公，我要謝謝陳定信院士貢獻專業，拯救了台灣無數『肝苦人』。於私，當我遇到種種挑戰、甚至是不正確的質疑時，我口中的『定信兄』，更總是義無反顧，給我支持和鼓勵。這些都讓我深深感念。」

總統表示，希望定信兄的家人多珍重。台灣的醫療成就，也會盡一切努力來延續下去。

(中時 )