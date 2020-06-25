「國際化的過程，是不斷地了解自己，找到自己的優、缺點。」設計師、教育工作者、策展人李根在指出，認識自己，不能忽略前人走過的足跡與歷史脈絡。

李根在以日本為例，今日有此堅強的設計實力，與日本很早就現代化，又擅長並嫻熟於將西方的設計理念融入自己的傳統精神，「這是日本百年來的努力，以至今日可以用簡潔等字眼清晰定義日本設計的樣貌」，他認為台灣的設計「還在此過程中」，必須找到對的心態，進而在設計的光譜上認清並找到自己的定位。

「要知上山路，需問下山人」現任台灣科技大學工商設計系副教授的李根在，陸續在研究所開設兩岸四地戰後設計的課程，也曾帶著學生拜訪前輩設計師，曾為侯孝賢《悲情城市》、表坊《暗戀桃花源》、雲門舞集《狂草》設計海報的劉開等。

「我們從小念西方藝術，其實並不了解自己」李根在認為這導致台灣設計人容易重複舊有的問題，因此他始終認為了解過去對設計、創作者而言很重要。他也認為在台灣近來似乎世代間斷裂乃至敵對的此時，讓不同世代透過美學專業對話，讓經驗傳承尤其重要。

(旺報 )