活動除了推銷農特產，由經濟部中小企業處輔導白沙屯數位一條街計畫，25日也邀請在地店家參加。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌推廣苗栗縣優質龍眼蜜，現場攤位不僅可以免費品嘗沁涼蜂蜜水，還能直接選購。（巫靜婷攝）

通霄養蜂產銷班班長孫志堅推薦班員自產的龍眼蜜。（巫靜婷攝）

苑裡蜂農許塍愈參加苗栗縣國產龍眼蜜評鑑，榮獲特等獎。（巫靜婷攝）

分別真假蜜，蜂農許塍愈表示，可在陽光下觀察蜂蜜是否不透光、有混濁感。（巫靜婷攝）

白沙屯拱天宮徒步進香即將啟程，端午節起開放報名，趁著報名人潮湧現，經濟部中小企業處、苗栗縣通霄鎮公所、通霄鎮農會，在天德宮前廣場聯手舉辦農特產及數位導覽APP推廣活動，並舉辦國產龍眼蜜評鑑頒獎典禮，共有5名特等獎、12名頭等獎及2名優良獎。

農業處指出，今年龍眼開花明顯比去年多，但因氣溫不夠高，留蜜量低，蜂蜜收成產量減少，雖然參加評鑑點數也減少，但品質依舊優良，輔導農會辦理蜂蜜評鑑，鼓勵農民追求更好品質，替消費者選出優良的龍眼蜂蜜，協助蜂農建立口碑。

通霄農會承辦的苗栗縣國產龍眼蜂蜜評鑑比賽，參賽的蜂農來自頭份、苑裡、通霄、公館等農會輔導的養蜂產銷班，初評需經過儀器檢測成分、農藥等合格後，再由評審以色澤、香氣、風味等複評，今年由蜂農許塍愈、魏進源、劉椿明、劉登明、陳漢珍榮獲特等獎。

市面上真假蜂蜜難分，許多合成蜜更是標示不實，苑裡蜂農許塍愈指出，龍眼蜜嘗起來香醇濃郁、百花蜜則偏酸，要分別真假蜜除了可以在陽光下觀察蜂蜜是否不通透、有渾濁感，還可加水搖晃觀察蜂蜜水有沒有產生泡沫，若泡沫持久消失緩慢通常就是真蜜。

通霄養蜂產銷班班長孫志堅指出，養蜂班成立於1998年，去年榮獲農委會全國十大績優農業產銷班，共有17名班員、2500多個蜂箱，其中2班員還遠赴泰國發展養蜂技術。

養蜂班主要產出龍眼蜜，產季在清明節前後，每年都會派員參加5月的評鑑，榮獲特等、頭等獎者皆有，今年蜜源不足，所以有採到蜜的都很純，售價則與前2年持平，產地價5台斤1200元、3台斤750元、梅酒瓶裝500元（獲評鑑得獎650元）。

(中時 )