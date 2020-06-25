彰化銀行上周五改選董事，公股狠狠地被外資打了一巴掌，輸到剩下5席，把台新金推薦的獨董統統推進董事會，沒想到公股繼續硬拗，隨後選出的3名常務董事，是否需要是自然人的身份，金管會選擇幫財政部硬拗，要讓公股霸王硬上弓。

簡單說起來，要讓常董由自然人擔任，是避免常董成為法人的傀儡，可以更獨立自主，這是金管會前主委顧立雄當初推動改革的意旨，彰銀這回董事改選，其實就是顧立雄改革的第一個案例，正好可檢驗接手的黃天牧認不認？

先講結論，黃天牧果然沒有顧立雄這麼硬頸，這麼有肩膀，遇到財政部所轄的公股，又把金管會退回當初「財政部金融局」的位階，但卻不知道，如果真的為了財政部硬否定掉當初顧立雄的改革初衷，無疑還沒上任，先砸了自己的招牌。

回到彰銀案，2年前顧立雄推動自然人專業董事進入金融業董事會，以免法人代表過多成為「傀儡群」，上頭的老闆講什麼就什麼，講白點就是領車馬費、負責蓋章，然後上頭的法人一翻臉，想換人就換人，這樣的法人董事根本就沒有作用。

然後，遇到彰銀就不認帳了，拗成說只要有三個人符合專業董事資格即可，但顧立雄要求的卻是自然人，這「法人代表」又是誰曲解的？又是誰自己加上去的？財政部狡辯在前、金管會喊聲在後，這不叫官官相護，還有什麼是官官相護？

其實金管會要怎麼拗，都只是證實一點，法令是用來罰民營金融機構的，公股金融機構想怎樣就怎樣，金管會不只沒辦法奈你何，還可以幫忙「圍事」，於是乎公股的法人代表繼續當傀儡、繼續當橡皮圖章，結論就是經營績效持續為人詬病。

只是這樣子拗下去，就算現任彰銀董事長凌忠嫄繼續當他的常董、繼續當他的董事長，也就是像個照妖鏡，照出金管會的改革「遇到人就轉彎」，只是不知道遇到的人是財政部，還是遇到的人是黃天牧，所謂的改革都是因人設事罷了。

(中時 )