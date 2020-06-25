知名設計師李根在，在國際間榮獲多獎，曾被紐約PHODON出版社推薦為國際注目100位設計師之一；紐約GRAPHIS出版2005至2010設計年鑒中，全球獲獎最多25位設計師之一，在他看來，台灣設計師走向國際，重點之一在於了解別人，也了解自己。

台灣設計近年多受國際獎項肯定，一時間各界也以設計力作為台灣軟實力，但李根在認為所謂的受國際肯定，實則有許多台灣過去看得不甚清晰的盲點，34歲時放下在台灣既有的成績赴紐約進修，他指出：「過去在台灣看國際上60分到100分的作品是模糊的，但到了紐約發現每個等級都很清楚。」

李根在從台灣的歷史文化思考台灣的設計思維，認為往往會錯誤地將「國力」和「設計實力」畫上等號，造成台灣對自己的自信缺乏，長期以來過於自卑，實則應培養心平氣和看待國際舞台上各國能力的心境，透過專業來跟主流國家交流，站在「你影響我，我也影響你」的平等角度對話。同樣的，台灣近年雖鼓勵新南向，但李根在就指出台灣對東南亞的美學不夠清晰，「仍流於把東南亞視為一體，台灣不能只重視內部而忽略了外部的發展」。

從紐約返台後李根在便以「指鹿為馬」系列戶外廣告看板而引起騷動，他表示這其實就是自己接受了異地文化的洗禮後，更敏感清晰地檢視自己對台灣的所思所感。「期望成為『國際的』設計師，必然要遊走國際。」參與競賽或盡可能接觸國外來台舉辦的工作坊，對年輕設計師而言確實是入門磚。

以去年台灣科技大學與德國包浩斯大學合作的工作坊為例，李根在便鼓勵年輕學子參與，他指出：「一方面是德國的設計水準有目共睹，另一方面這是全英文的教學工作坊，學生們要有勇氣以英文溝通。」而比賽、獲獎，在李根在看來也不是得了獎就代表一切，「得獎是撞牆的開始」藉此遇見更多高手，也讓自己懂得持續追趕、超越。

(旺報 )