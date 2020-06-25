野柳薆悅酒店野柳渡假館假期訂房率也達9成，許多民眾都趁此機會帶一家老小規畫北海岸2天1夜行。（張睿廷攝）

疫情影響，民眾無法出國，改至離島遊玩，從訂房網站訂上可見綠島、澎湖等民宿在2周前幾乎就被訂滿，北部遊客改變策略，選擇至北海岸觀光，金山、萬里周邊飯店訂房率達到9成，熱門飯店更被搶光光。野柳薆悅酒店管理部經理曾振偉表示，端午連假是疫情爆發後業績最好的時間，消失的遊客通通回籠了。

台灣疫情控制得宜，但國外狀況仍未穩定，民眾選擇至離島代替出國，許多人數周前就開始籌畫旅遊，澎湖、綠島、蘭嶼成為首選，早早就被搶訂完，民眾仍想玩水，便選擇至鄰近的北海岸。

民眾林小姐說，他上周上網發現離島飯店完全訂不到，想想若要玩水，其實金山中角灣、三芝白沙灣都能戲水，立刻改訂北海岸飯店，規畫一趟家庭旅遊。

曾振偉指出，近兩日的房間幾乎都被訂滿，許多民眾都趁著端午連假到北海岸玩，由於萬金石景點眾多，包括野柳地質公園、龜吼漁港、法鼓山等，不少家庭都選擇2天1夜包套行程，也讓飯店業績來到2月以來的的最高峰。

金山天籟陽明山度假酒店行銷經理汪靜怡表示，飯店5月時最慘訂房率只剩3成，解封後逐漸好轉，端午連假前3天更在6月10日就被訂滿，剩下的旅客都只能排隊候補。

汪靜怡指出，住客來自全台各地，有北部人不想塞車，將鄰近的金山作為連假出遊的首選，也有南部民眾不想待在家鄉，特地北上旅遊，他們從這次連假看見景氣復甦的跡象，也盼7月後能繼續保持，讓北海岸觀光產業回到往日榮景。

(中時 )