美國佛州、加州新冠病例單日確診創下新高，加上川普政府將對歐盟、英國加徵關稅，拖累美股周三（24日）崩跌逾700點，儘管投機炒短買盤重摔一跤，但卻讓押注股市大跌的9年來最高30萬口淨空單大獲全勝。

新冠疫情重創美國經濟，川普政府推出3兆美元財政激方案，聯準會也祭出無上限量化寬鬆政策（QE），帶動美股從3月觸底後展開強勁反彈，多頭大軍爽賺一波，不過市場空頭也沒坐以待斃，不斷加碼空單伺機突襲。

CNBC報導，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至上周為止，被外界視為投機者的Non-Commercial Trader在E-迷你標準普爾500期貨（S&P E-mini）持有30.3萬口淨空單部位，創下2011年以來新高，遠高於3月股災爆發前5.5萬口標普500期貨空單。

有分析師認為，當一票投資人對多、空抱持相同看法，可能會造成一窩蜂心態，通常都是反向操作的訊號。但Bleakle Advisory集團的投資長Peter Boockvar指出，期貨投資人不一定就代表反指標。

Boockvar表示，截至上周二（16日）的一周期間，空頭與多頭的期貨合約比例約是2比1。回頭看2007年9月空頭期貨部位創新高，結果股市10月衝上高點；2009年3月多頭部分也曾改寫紀錄，後來印證就是長期牛市的起始點。

因此，他對反指標的說法感到懷疑，並認為有時空頭也是對的。

(中時電子報)