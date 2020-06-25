消防隊員趕到現場，女子意識清楚，使用軟式擔架固定傷者，移動到救護車送院救治。（花蓮縣消防局提供／王志偉花蓮傳真））

氣溫炎熱，端午連假首日，溪畔間都可見到戲水人潮，在下午3點3分，在秀林鄉水源地有人戲水跳水受傷，花蓮縣消防局第一大隊獲報趕赴現場救援，17歲女子，欲跳水時不慎滑倒，撞擊石面落水，臉部嘴巴多處血腫及後背部疼痛，幸意識清楚，已送慈濟醫院。

警消指出，接到手機報案，因山區訊號不良，手機訊號一度中斷，報案人指稱，在秀林鄉水源地最上游處，有人玩水跳水，疑似受傷，需要救護車協助送醫，消防人員徒步近半小時抵達現場。

到現場後發現17歲女子，當時想要跳水，卻因石塊濕滑而不慎摔倒，遭撞擊石面而人也落水，造成臉部嘴巴處血腫及後背部疼痛，消防人員到達時，女子意識清楚，嘴角持續滲血，救援後使用長背板搬運患者至救護車上，送慈濟醫院。

據悉女子與友人一同前往戲水，水源地溪水清澈，夏日氣溫炎熱，是消暑的好景點，不過，過去曾發生戲水、跳水意外憾事。民眾戲水時務必要多加留意。

(中時 )