端午4天連假在今天（25日）開跑，民眾紛紛出遊享受假期，但是端午節除了紀念屈原、划龍舟、吃粽子外，過去人們稱5月為「惡月」，而5日又被稱為「惡日」，這天民間還有流傳5大禁忌，你知道多少個？

端午節是在東亞文化圈的傳統節日，定在每年五月初五，原本是在夏季送五瘟神，驅除瘟疫的節日。自戰國時代楚國愛國詩人屈原投江自盡後，演化成中國的端午節。在這天，許多人家門口會會掛上菖蒲、艾草驅兇避邪，根據《媽媽經》指出，民間也流傳著5大禁忌。

【忌‧送整串肉粽】

通常，一整串粽子多為端午祭祀神佛用途，或是在祭江時，將整串肉粽投入水中祭拜好兄弟。而在台灣習俗中，上吊的死者又稱為「吊肉粽」，所以送有繩子的整串肉粽給別人會觸霉頭、不吉利。在送禮時，習慣將串粽解開，成為一顆顆的「散粽」，才不會失禮。

【忌‧戲水、游泳】

端午節有「惡日」支撐，這天又被稱為「毒日」、「陰日」，地方習俗認為，這天的水鬼最兇，在水裡抓交替的機率很高。才有流傳「丟粽子下去給水鬼吃，讓他們一直藏在水裡，不要出來凡間」的說法！不過端午節本來就在夏天，玩水的人自然多，危險的水域最好不要去。

地方習俗認為，在端午節這天的水鬼最兇，在水裡抓交替的機率很高。（圖／Shutterstock）

【避五毒】

由於「五」這個數字在商周時期，被視為不祥的象徵，五毒則是指古人心目中五種毒性最高的動物，通常是指蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、壁虎這5毒，古人認為端午節應避免接觸。於是「驅五毒」成為華人端午節的習俗，人們使用5種植物如：艾草、菖蒲、石榴花、蒜頭和龍船花等來預防。

【忌‧結伴出遊】

古時對端午這天有「遊百病」的傳說，也就是忌結伴出遊，以保平安。如果當天真的要出門，應盡量避免往陰氣重的地方去，如醫院、殯葬等場所；會有掛艾草、菖蒲驅蟲避邪的習俗，也是為了去除陰氣。

【忌‧香包丟失】

從前也有在端午節給子女配戴香包的習俗，也是希望能達到驅蟲避邪的作用。不過，據傳香包絕對不能丟失，若不慎遺失身上配戴的香包，未來一年恐招致大災難。

(中時電子報)