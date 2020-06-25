儘管受到了疫情的影響，但在今年第一季度，蘋果依舊憑藉著57%的市場占比，成為高階智慧手機領域的霸主，顯示出其強悍的實力。不過，近段時間以來，手機貶值再加上蘋果降價措施，使得許多iPhone的價格很是親民。但蘋果手機也有被嫌的，3款iPhone看似便宜實則雞肋。

iPhone SE2

iPhone SE2是蘋果近年來發佈的最便宜的一款新機，低廉的價格+蘋果A13晶片，讓其開售幾天後，便獲得了數十萬的銷量。但其實，iPhone SE2實在有些雞肋。最明顯的便是電池容量只有1821毫安時，續航能力成為iPhone SE2的最大缺陷。對於中重度用戶來說，使用iPhone SE2一天要充幾次電，十分麻煩。

同時，iPhone SE2的非全面屏4.7英吋小螢幕設計，讓用戶的視覺體驗並不好，對於手指稍粗的用戶來說，更是不友好。在影像系統上，後置1200萬像素單攝的配置也沒有出眾的表現，而700萬像素的前置也表現一般。除性能外，同等價位的安卓手機顯然更有優勢。

iPhone8 Plus

iPhone8 Plus是蘋果在2017年發佈的產品，如今，在某電商平台上售價大約兩萬出頭。與安卓手機相比iPhone8 Plus更無優勢，iPhone8 Plus搭載的蘋果A11晶片，在運行遊戲時，顯得有些力不從心，不符合大多數消費者的需要。好在其搭載的2675毫安時的電池使得手機續航能力還不錯。

iPhone8 Plus搭載5.5英吋的LCD螢幕，其401ppi的像素密度與1080P的分辨率雖然參數不錯，但是與當前手機相比，還是有一定的差距。而且，其後置雙1200萬像素的配置，除畫面還原度較高外，在微距、變焦等方面，都有些不夠看。而且，iPhone8 Plus的重量達202g，手感略有不佳。

iPhone XR

其實，iPhone XR的性能並不差，綜合實力也不錯。但如今iPhone 11頻頻降價，與其買iPhone XR倒不如多花幾百元錢去買iPhone 11。iPhone XR達5.36mm的邊框備受眾人吐槽，加上瀏海螢幕的設計，使得螢幕占比只有80.02%，影響用戶的觀看效果。而且，其螢幕品質也不佳，有用戶反應iPhone XR有顆粒感。

同時，iPhone XR信號差的問題格外明顯。而且，iPhone XR同iPhone SE2一樣，為前置700萬像素與後置1200萬像素的組合，拍照能力並沒有特別出色之處，中規中矩。

(中時電子報)