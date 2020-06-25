日月潭為台灣第一大紅茶產地，日月潭紅茶除了3次入選國宴，今年也再度入選總統就職贈送貴賓的6項伴手禮之一，位於日月潭的頂級度假酒店「涵碧樓」看好在地紅茶魅力，7月1日至8月31日推出「夏茶韻之旅」，以日月潭最有名的「茶」為主題，設計出一系列食宿和活動體驗。

「涵碧樓」7月1日起至8月31日推出「夏茶韻之旅」，邀旅客沐浴日月山水品茗。（涵碧樓提供）

「夏茶韻之旅」住房專案中，特別獻上「夏茶韻套餐」，中餐主廚游啟達發揮巧思，將日月潭紅玉紅茶、阿薩姆紅茶、鹿谷烏龍茶與日本若竹抹茶等，搭配在地時令食材，透過煙燻、低溫煸炒、調和醬汁等烹調手法呈現。其中一道「綠映潭水漾美鮮」，發想自日月潭依山傍水翠綠的湖景，湯底選用日本小山園的若竹抹茶搭配上湯熬煮，入口帶有甘爽茶香，更突顯鮮甜味，席間可搭配茶師推薦的3款茶佐餐，體驗茶的不同飲食風貌。

「雙人池畔下午茶」有鹹甜茶饌各5款，能分別搭配烏龍茶與紅茶。（涵碧樓提供）

涵碧樓也推出提供3款加價購活動，讓房客體驗更多元的茶文化特色。The Lalu SPA推出「茶香美人SPA療程」，精油以紅玉紅茶浸泡萃取，紅茶內含豐富的茶多酚，具抗氧化作用，搭配涵碧樓特有的長推式手法，能幫助肌肉深層放鬆。精品店則讓房客調製個人專屬的「茶香氛精油」，藉由DIY手作過程，也邊品嗅茶香沉靜心靈，留下獨一無二的「茶旅」記憶。此外，改版升級的「雙人池畔下午茶」也把品項豐富化，鹹甜茶饌各5款可分別搭配烏龍茶與紅茶，品嘗後齒頰留香、甘美解膩。

若想探索茶鄉原貌，貓囒山便是日月潭在地推薦景點。茶文化深耕日月潭90年，被譽為「台灣紅茶之父」的新井耕吉郎自1936年在貓囒山設立魚池紅茶試驗支所，全盛時期創造3000公頃出口量，時至今日台灣紅茶在國際市場上仍是舉足輕重，旅客不妨到貓囒山一遊，居高臨下靜觀日月潭，遠眺群山環繞，創造在日月潭的茶韻回憶。

「涵碧夏茶韻之旅」2天1夜夏季專案，雙人成行入住湖景套房，平日每房1萬8800元起+10%，假日每房2萬1400元起+10%，專案自7月1日推出至8月31日。

(中時 )