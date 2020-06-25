娛樂8點半》有香港第一鬼后之稱的王小鳳，應該是不少港片迷認得的熟面孔，尤其在林正英早期的僵屍片，一定帶給大家深刻印象；當年事業如日中天的她，引退嫁給富老公後卻中年患病，試圖殺夫，差點也殺了自己。

王小鳳出生在重男輕女的家庭，從小受到不公平待遇，讓她很是心寒，加上因為不愛唸書，她14歲輟學出社會工作，做過餐飲雜工，也當過業餘模特兒，後來被星探發掘，1983年踏入演藝圈，因清秀相貌和傲人身材讓她迅速走紅。

王小鳳的第一部電影是在鬼片《猛鬼出籠之艷鬼發狂》演個小配角，有些裸露戲份，但隔年在《錯點鴛鴦》即升格演出女主角，飾演遭受失戀打擊後，與推銷員閃電結婚的富家女金金，她從未受過表演訓練，卻以過人的悟性出色演繹片中可憐又可愛的女孩，並憑著此片獲得第五屆香港電影金像獎最佳女主角獎。

王小鳳在《殭屍先生》飾演女鬼小玉，留給觀眾深刻印象。（圖／翻攝自網路）

王小鳳當年封金像影后時才24歲，同年還演出最被台灣觀眾所熟悉的角色，林正英電影《殭屍先生》裡的小玉，後又接連受邀演出好幾部驚悚片《平安夜》、《鬼新娘》等，讓她因此有了「鬼后」的稱號，還與王祖賢並稱最美女鬼。

王小鳳也因為時常過於鑽研角色，曾經坦言：「因為入戲太深，連走路和說話都有點像鬼，不能抽離角色的感覺很不舒服。」而當年讓人跌破眼鏡的還有，她正當紅時拍了全裸寫真，在那年代少有如此大尺度，因此引起不小轟動，也讓她被形容為才艷雙絕。

雖然事業順利，但王小鳳情路受到不少挫折，尤其1989年拍《驚魂記》時和男友分手受到打擊，開始放縱自己酗酒抽菸，一度還吸食毒品，幸好在隔年遇上真命天子，也就是她的企業家丈夫許立信，兩人1991年結婚，婚後王小鳳淡出演藝圈移居美國，夫妻倆也生下一子。

王小鳳一度罹患狂躁型憂鬱症，差點殺了富豪夫。（圖／資料照，楊約翰攝）

沒想到，看似過著幸福美滿的生活，王小鳳卻在2002年罹患狂躁型憂鬱症，住院期間有嚴重自殺傾向，甚至還想殺死丈夫，且為了不想拖累對方，曾提出想離婚，所幸對方一直陪在身旁不離不棄，並砸重金求良醫治癒妻子，堅持2年多的時間，最後成功讓她恢復健康。

息影多年後，王小鳳又在2011年重返影壇，拍了曾志偉監製的《勁抽福祿壽》演了其中薛凱琪母親角色，在台灣並無上映；去年還在香港星光大道留下影后的掌印，似乎王小鳳己經擁抱了健康的人生！

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