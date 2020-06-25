端午連假首日，海生館湧進眾多旅客。（林和生攝）

枋寮鄉五叉路口一早就湧進南下車潮，員警隨即派員交管並實施調撥車道。（林和生攝）

後疫情時代、旅遊大解封，端午連假首日，屏東縣一早就湧現南下車潮，往返離島小琉球的東琉碼頭，排隊上船人龍長達百公尺，恆春半島的飯店及民宿也幾乎客滿，觀光業者各個笑得合不攏嘴，直呼「報復性消費」來得又急又快，也希望能夠一直持續下去。

「一早7點就開始有車潮湧現」，屏東縣警局交通隊長魏坤男指出，過去連假大概接近中午南下才會陸續有車潮，但或許民眾不想塞車、特地提早出門，沒想到大夥還是碰在一起。警方見狀隨即在水底寮五岔路口實施調撥車道，調撥北上一車道供南下車流使用，從台一線南下436.5Ｋ至445.5Ｋ、總長共9公里。

根據車流統計，光上午7時至8時、一小時車流量就高達3029輛次，一路上走走停停，直到下午3時許才逐漸趨緩，魏坤男坦言，這次近幾年來比較少見的狀況。

另外，東港東琉線碼頭同樣上午7點不到就出現排隊人潮，且越接近中午、人龍越長，幾乎看不到終點，從碼頭一路排到外頭便利商店，超過數百公尺。有遊客無奈地說，從買票到登船，足足花了2小時，「眼前一百公尺的交通船竟然如此遙不可及」。

(中時 )