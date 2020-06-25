中職中信兄弟今（25）日在洲際棒球場迎戰統一獅，本季尚未被中信兄弟開轟的獅隊投手江辰晏，今天開賽慘遭中信兄弟野手「大屠殺」，先發出賽只投12球已被轟出3支全壘打。

統一獅江晨晏今年球季前7場先發，總共38局的投球，被轟出10發紅不讓，包括2場對戰樂天各被打出3轟，不過，「黃衫軍」中信兄弟仍未有打者從江辰晏手中擊出全壘打。

不過，江辰晏的單場3轟輪到中信兄弟了！今天開賽1局下，中信兄弟第1棒王威晨立即開轟，接著陳子豪安打、張志豪再開賽，下一棒詹子賢安打、蘇緯達再揮全壘打。

江辰晏只投了12球已被打出3發全壘打、外加2支安打，江辰晏的投球被形容「像是全壘打大賽」的發球機，3發全壘打都落在右外野，而且幾乎快要飛過看台，江辰晏的防禦率從5.92增至6.92。

這是江辰晏生涯第4次單場被打3支全壘打的「重傷害」，集中在今年出現3場之外，今年之前的單場3轟是在2016年4月對戰義大。而中信兄弟單場3轟追平隊史紀錄、也是隊史第6次單局3支全壘打。

(中時 )